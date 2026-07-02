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Al-Ma'idah
৯৮
৫:৯৮
اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ٩٨
ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩٨
اِعْلَمُوْۤا
اَنَّ
اللّٰهَ
شَدِیْدُ
الْعِقَابِ
وَاَنَّ
اللّٰهَ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟ؕ
জেনে রেখ যে, শাস্তি দানে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর আর আল্লাহ হলেন বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Знание этих двух истин не должно покидать ваши сердца, и вы должны быть твердо убеждены в них. Вы должны знать, что Аллах может подвергнуть суровому наказанию каждого ослушника как в этом мире, так и в Последней жизни. Наряду с этим Он может простить и помиловать каждого, кто приносит покаяние и повинуется Ему. Это знание поможет вам бояться Божьего наказания и надеяться на Его прощение и вознаграждение, и тогда вы всегда будете поступать, руководствуясь этими двумя качествами.