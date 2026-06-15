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Al-Ma'idah
৮৩
৫:৮৩
واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٨٣
وَإِذَا سَمِعُوا۟ مَآ أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۟ مِنَ ٱلْحَقِّ ۖ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ٨٣
وَاِذَا
سَمِعُوْا
مَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَی
الرَّسُوْلِ
تَرٰۤی
اَعْیُنَهُمْ
تَفِیْضُ
مِنَ
الدَّمْعِ
مِمَّا
عَرَفُوْا
مِنَ
الْحَقِّ ۚ
یَقُوْلُوْنَ
رَبَّنَاۤ
اٰمَنَّا
فَاكْتُبْنَا
مَعَ
الشّٰهِدِیْنَ
۟
রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয় তারা যখন তা শুনে, তুমি দেখবে, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তখন তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, কাজেই তুমি আমাদেরকে সাক্ষীদাতাদের তালিকাভূক্ত কর।
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Tafsir Fathul Majid
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