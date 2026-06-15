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Al-Ma'idah
৭৮
৫:৭৮
لعن الذين كفروا من بني اسراييل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٧٨
لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٧٨
لُعِنَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
مِنْ
بَنِیْۤ
اِسْرَآءِیْلَ
عَلٰی
لِسَانِ
دَاوٗدَ
وَعِیْسَی
ابْنِ
مَرْیَمَ ؕ
ذٰلِكَ
بِمَا
عَصَوْا
وَّكَانُوْا
یَعْتَدُوْنَ
۟
বানী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তাদেরকে দাঊদ ও মারইয়াম পুত্র ঈসার মুখে (উচ্চারিত কথার দ্বারা) অভিশাপ দেয়া হয়েছে। এটা এই কারণে যে তারা অমান্য করেছিল আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী।
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কিরাত
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العربية
Al-Sa'di
Неверующие израильтяне были прокляты и отдалены от Божьей милости языком пророков Давуда и Исы. Они были свидетелями того, что израильтяне упрямо противились истине после того, как она стала ясна им. Это неверие и проклятие явились результатом того, что они ослушались и преступали границы дозволенного. Они не выполняли велений Аллаха и несправедливо обходились с Его рабами. А поскольку грехи и несправедливость всегда влекут за собой наказание, они стали неверующими и лишились Его милости.