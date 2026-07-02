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Al-Ma'idah
১০০
৫:১০০
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون ١٠٠
قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠٠
قُلْ
لَّا
یَسْتَوِی
الْخَبِیْثُ
وَالطَّیِّبُ
وَلَوْ
اَعْجَبَكَ
كَثْرَةُ
الْخَبِیْثِ ۚ
فَاتَّقُوا
اللّٰهَ
یٰۤاُولِی
الْاَلْبَابِ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ
۟۠
বল, অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র বস্তুর প্রাচুর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। কাজেই হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।
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العربية
Al-Sa'di
Аллах велел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, предостеречь людей от зла, вдохновить на совершение добрых поступков и разъяснить, что скверное и благое никогда не сравнятся. Вера никогда не сравнится с неверием, покорность - с ослушанием, обитатели Рая - с мучениками Ада, скверные деяния - с праведными, а приобретенное запрещенным путем имущество - с имуществом, которое было нажито дозволенным путем. Даже если изобилие скверного будет восхищать человека, оно все равно не принесет ему никакой пользы, а лишь навредит его набожности и мирскому благополучию. Затем Аллах велел обладателям разума исповедовать богобоязненность. Всевышний обратился к тем, кто обладает здравым рассудком и правильными взглядами, потому что они заслуживают того, чтобы им уделялось внимание, и годятся для добрых начинаний. Аллах сообщил, что преуспеяние людей зависит от их богобоязненности, суть которой заключается в том, насколько исправно человек придерживается велений своего Господа. Кто исповедует богобоязненность, тот непременно добьется успеха, а кто отказывается от нее, тот окажется в убытке и лишится великой прибыли.