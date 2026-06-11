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Al-Layl
৪
৯২:৪
ان سعيكم لشتى ٤
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ٤
اِنَّ
سَعۡيَكُمۡ
لَشَتّٰىؕ
٤
তোমাদের চেষ্টা সাধনা অবশ্যই বিভিন্নমুখী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Al-Sa'di
92:4 92:6 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Эти слова являются предметом этих клятв. О люди и джинны, несущие ответственность за свои деяния! Между вашими устремлениями есть большая разница, поскольку различны ваши деяния, их объем и затраченные вами на них усилия и поскольку различны ваши цели. Стремитесь ли вы к лику Аллаха? Лишь праведные дела, совершенные ради этого, останутся с вами во веки веков и принесут вам пользу. А может быть, вы трудитесь ради преходящего и тленного бытия? В этом случае ваши усилия окажутся так же тщетны, как и ваши цели. Это относится ко всему, что совершается не во имя Аллаха. Вот почему далее Господь возвысил праведников, описал их деяния и сказал:
He has revealed to you ˹O Prophet˺ the Book in truth, confirming what came before it, as He revealed the Torah and the Gospel
— Dr. Mustafa Khattab, the Clear Quran