প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
৯
৭২:৯
وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا ٩
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَـٰعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْـَٔانَ يَجِدْ لَهُۥ شِهَابًۭا رَّصَدًۭا ٩
وَّاَنَّا
كُنَّا
نَقْعُدُ
مِنْهَا
مَقَاعِدَ
لِلسَّمْعِ ؕ
فَمَنْ
یَّسْتَمِعِ
الْاٰنَ
یَجِدْ
لَهٗ
شِهَابًا
رَّصَدًا
۟ۙ
আমরা (আগে) সংবাদ শুনার জন্য আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্য সে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডকে লুকিয়ে থাকতে দেখে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Мы восседали на седалища и узнавали с небес то, что позволял нам узнать Аллах. Но теперь нас подстерегают падучие звезды, которые готова уничтожить и сжечь любого беса, подслушавшего весть с небес. Джинны поняли, что порядок на небесах изменился неспроста - произошло нечто великое, важное. Они решили, что Всевышний Аллах либо задумал низвести на землю великое добро, либо пожелал сотворить на ней ужасное зло. Поэтому они сказали: