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Al-Jinn
৮
৭২:৮
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨
وَّاَنَّا
لَمَسْنَا
السَّمَآءَ
فَوَجَدْنٰهَا
مُلِئَتْ
حَرَسًا
شَدِیْدًا
وَّشُهُبًا
۟ۙ
আর আমরা আকাশের খবর নিতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমরা সেটাকে পেলাম কঠোর প্রহরী বেষ্টিত ও জ্বলন্ত উল্কাপিন্ডে পরিপূর্ণ।
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হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ }
أي: أتيناها واختبرناها،
{ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا }
عن الوصول إلى أرجائها
[والدنو منها]
،
{ وَشُهُبًا }
يرمى بها من استرق السمع، وهذا بخلاف عادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء.