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Al-Jinn
২৩
৭২:২৩
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ٢٣
إِلَّا بَلَـٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣
اِلَّا
بَلٰغًا
مِّنَ
اللّٰهِ
وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ
وَمَنْ
یَّعْصِ
اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ
فَاِنَّ
لَهٗ
نَارَ
جَهَنَّمَ
خٰلِدِیْنَ
فِیْهَاۤ
اَبَدًا
۟ؕ
আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর পায়গাম প্রচার করাই আমার কাজ। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন; তাতে তারা চিরকাল থাকবে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
У меня нет преимущества над другими людьми, кроме того, что Аллах избрал меня Своим посланником и велел мне донести пророческое послание до человечества и призвать его к прямому пути. Тем самым Господь пожелал оповестить Своих рабов об истине, дабы они не могли оправдать свое неверие неосведомленностью. Тем же, кто ослушается Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, уготован Ад, в котором они пребудут вечно. Под ослушанием здесь подразумевается именно неверие и безбожие, о чем свидетельствуют другие священные тексты. Что же касается иных грехов, то они не ввергают человека в Ад навечно. Это подтверждается как кораническими аятами, так и хадисами Пророка, и в этом убеждены все богословы.