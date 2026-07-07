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Al-Jinn
১৫
৭২:১৫
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَاَمَّا
الْقٰسِطُوْنَ
فَكَانُوْا
لِجَهَنَّمَ
حَطَبًا
۟ۙ
আর যারা অন্যায়কারী তারা জাহান্নামের ইন্ধন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
72:15 72:16 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Это будет заслуженным возмездием, и Аллах не будет несправедлив к ним.