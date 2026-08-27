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তাফসির: Al-Insan ৭৬:৮
Al-Insan
৮
৭৬:৮
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَیُطْعِمُوْنَ
الطَّعَامَ
عَلٰی
حُبِّهٖ
مِسْكِیْنًا
وَّیَتِیْمًا
وَّاَسِیْرًا
۟
আর তারা আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ }
أي: وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم
{ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا }
.