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তাফসির: Al-Insan ৭৬:৫
Al-Insan
৫
৭৬:৫
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
اِنَّ
الْاَبْرَارَ
یَشْرَبُوْنَ
مِنْ
كَاْسٍ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُوْرًا
۟ۚ
(অপরদিকে) নেককার লোকেরা এমন পানপাত্র থেকে পান করবে যাতে কর্পুরের সংমিশ্রণ থাকবে।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)
] وه چاكهكاران لهناو بهههشتدا له گڵاس و قاپێكدا خواردنهوهو مهی¬یان پێ ئهدرێ كه تێكهڵ كراوه به كافور كه خواردنهوهیهكی فێنك و ساردو بۆن و تام خۆشه.