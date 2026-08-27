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তাফসির: Al-Insan ৭৬:৩০
Al-Insan
৩০
৭৬:৩০
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْ
یَّشَآءَ
اللّٰهُ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
كَانَ
عَلِیْمًا
حَكِیْمًا
۟ۗۖ
তোমরা ইচ্ছে কর না আল্লাহর ইচ্ছে ব্যতীত। (অর্থাৎ আল্লাহ কোন কিছু কার্যকর করতে চাইলে তোমাদের মাঝে ইচ্ছে ও শক্তি সঞ্চার করতঃ তোমাদের মাধ্যমে তা কার্যকর করেন)। আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা মহাবিজ্ঞানী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَا تَشَاۤءُونَ﴾ بالتاء والياء اتخاذ السبيل بالطاعة ﴿إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُۚ﴾ ذلك ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِیمًا﴾ بخلقه ﴿حَكِیمࣰا ٣٠﴾ في فعله