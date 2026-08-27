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তাফসির: Al-Insan ৭৬:২৭
Al-Insan
২৭
৭৬:২৭
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
اِنَّ
هٰۤؤُلَآءِ
یُحِبُّوْنَ
الْعَاجِلَةَ
وَیَذَرُوْنَ
وَرَآءَهُمْ
یَوْمًا
ثَقِیْلًا
۟
এ লোকেরা তো পার্থিব জীবনকে ভালবাসে আর তাদের আড়ালে যে (কিয়ামাতের) কঠিন দিন (আসছে) তাকে উপেক্ষা করে।
তাফসির
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হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَؤُلَاءِ }
أي: المكذبين لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبوا ورهبوا، ومع ذلك، لم يفد فيهم ذلك شيئا، بل لا يزالون يؤثرون،
{ الْعَاجِلَةَ }
ويطمئنون إليها،
{ وَيَذَرُونَ }
أي: يتركون العمل ويهملون
{ وَرَاءَهُمْ }
أي: أمامهم
{ يَوْمًا ثَقِيلًا }
وهو يوم القيامة، الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون،
وقال تعالى:
{ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ }
فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها.