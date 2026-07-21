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Al-Insan
২৬
৭৬:২৬
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
الَّیْلِ
فَاسْجُدْ
لَهٗ
وَسَبِّحْهُ
لَیْلًا
طَوِیْلًا
۟
আর রাতের কিছু অংশে তাঁর জন্য সেজদায় অবনত হও আর রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর।
তাফসির
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কিরাত
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, повиноваться Ему и часто поминать Его, потому что именно это является источником стойкости и терпения. К поминанию Аллаха относятся обязательные намазы, а также связанные с ними дополнительные молитвы, и слова поминания, восхваления и возвеличивания Аллаха, произносимые в эти часы. О Мухаммад! Часто совершай земные поклоны, поклоняйся Аллаху и славь Его долгой ночью. Всевышний сказал: «О закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением» (73:1–4).