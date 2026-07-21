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Al-Insan
২৫
৭৬:২৫
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَاذْكُرِ
اسْمَ
رَبِّكَ
بُكْرَةً
وَّاَصِیْلًا
۟ۖۚ
আর সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রব্ব এর নাম স্মরণ কর।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na uendelee kutaja jina la Mola wako na kumuomba mwanzo wa mchana na mwisho wake.