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Al-Insan
২৫
৭৬:২৫
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَاذْكُرِ
اسْمَ
رَبِّكَ
بُكْرَةً
وَّاَصِیْلًا
۟ۖۚ
আর সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রব্ব এর নাম স্মরণ কর।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
আর আপনার রবের নাম স্মরণ করুন সকালে ও সন্ধ্যায়।