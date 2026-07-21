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Al-Insan
১৮
৭৬:১৮
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَیْنًا
فِیْهَا
تُسَمّٰی
سَلْسَبِیْلًا
۟
সেখানে আছে একটা ঝর্ণা, যার নাম সালসাবীল।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عَیۡنࣰا﴾ بدل من زنجبيلا ﴿فِیهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِیلࣰا ١٨﴾ يعنى أن ماءها كالزنجبيل الذى تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق