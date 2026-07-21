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Al-Insan
১৬
৭৬:১৬
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦
قَوَارِیْرَاۡؔ
مِنْ
فِضَّةٍ
قَدَّرُوْهَا
تَقْدِیْرًا
۟
সেই সাদা পাথরও হবে রুপার তৈরী। তারা এগুলোকে যথাযথ পরিমাণে ভর্তি করবে।
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ }
أي: مادتها من فضة،
[وهي]
على صفاء القوارير، وهذا من أعجب الأشياء، أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير.
{ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا }
أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم، لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تف بريهم .
ويحتمل أن المراد:
قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذاتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم.