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Al-Insan
১৪
৭৬:১৪
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِیَةً
عَلَیْهِمْ
ظِلٰلُهَا
وَذُلِّلَتْ
قُطُوْفُهَا
تَذْلِیْلًا
۟
জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের উপর থাকবে, আর ফলের গুচ্ছ একেবারে তাদের নাগালের মধ্যে রাখা হবে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَدَانِیَةً﴾ قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائين ﴿عَلَیۡهِمۡ﴾ منهم ﴿ظِلَـٰلُهَا﴾ شجرها ﴿وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِیلࣰا ١٤﴾ أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع