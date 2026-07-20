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Al-Insan
১১
৭৬:১১
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقٰىهُمُ
اللّٰهُ
شَرَّ
ذٰلِكَ
الْیَوْمِ
وَلَقّٰىهُمْ
نَضْرَةً
وَّسُرُوْرًا
۟ۚ
যার ফলে আল্লাহ তাদেরকে সে দিনের অনিষ্ট হতে রক্ষা করবেন আর তাদেরকে দিবেন সজীবতা ও আনন্দ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Al-Sa'di
Их не коснется великий ужас воскрешения, и ангелы будут встречать их со словами: «Вот день, который был обещан вам прежде!» Их лица будут сиять, а сердца будут переполняться радостью. Это означает, что они обретут как внешнее, так и внутреннее блаженство.