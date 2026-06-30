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Al-Fatihah
৩
১:৩
الرحمان الرحيم ٣
ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣
الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ
۟ۙ
যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها.