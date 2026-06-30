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Al-Baqarah
৬
২:৬
ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يومنون ٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦
اِنَّ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
سَوَآءٌ
عَلَیْهِمْ
ءَاَنْذَرْتَهُمْ
اَمْ
لَمْ
تُنْذِرْهُمْ
لَا
یُؤْمِنُوْنَ
۟
নিশ্চয় যারা কুফরী করেছে তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о людях, неверие которых стало их неотъемлемым качеством. Таких людей невозможно отдалить от неверия, поскольку они будут исповедовать его, не взирая на проповеди и увещевания. Предостерегают их от наказания или нет - они все равно отказываются обратиться в правую веру. Следует знать, что, в принципе, неверием является полное или частичное отрицание того, что проповедовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Неверующие люди не извлекают пользы из этих проповедей, но зато узнают истину и лишаются возможности оправдаться перед Аллахом собственной неосведомленностью. Этим откровением Всевышний Аллах словно запретил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, надеяться на то, что неверующие обратятся в ислам, и печалиться от того, что они отказываются уверовать. Затем Всевышний Аллах поведал о препятствиях, которые мешают им уверовать, и сказал: