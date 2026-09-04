প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Baqarah ২:৫৮
Al-Baqarah
৫৮
২:৫৮
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَاِذْ
قُلْنَا
ادْخُلُوْا
هٰذِهِ
الْقَرْیَةَ
فَكُلُوْا
مِنْهَا
حَیْثُ
شِئْتُمْ
رَغَدًا
وَّادْخُلُوا
الْبَابَ
سُجَّدًا
وَّقُوْلُوْا
حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ
لَكُمْ
خَطٰیٰكُمْ ؕ
وَسَنَزِیْدُ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর, সেখানে যা ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে আহার কর, দ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল; ‘ক্ষমা চাই’। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
] وه به بهنو ئیسرائیلمان وت بڕۆنه ناو ئهم دێیهوه كه (بیت المقدس)ه [
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
] به ویستی خۆتان بخۆن به ژیانێكی خۆش و به فراوانی بژین [
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
] وه كاتێك كه له دهرگاكهوه دهچنه ژوورهوه كڕنوش بهرن و خۆتان بچهمێننهوه وهكو تهوازوع و ملكهچیهك بۆ خوای گهوره كه ئهم شوێنهی بۆتان ئازاد كردووه [
وَقُولُوا حِطَّةٌ
] وه بڵێن: خوایه له تاوانمان خۆشبه ئێمه گهڕاینهوهو تهوبه ئهكهین [
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
] ئێمهش له تاوانهكانتان خۆش ئهبین [
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)
] ئهوهیشی كه چاكهكار بێ زیاتر فهزڵ و چاكهی خۆمانی بۆ زیاد ئهكهین.