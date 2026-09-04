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তাফসির: Al-Baqarah ২:৫৩
Al-Baqarah
৫৩
২:৫৩
واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ٥٣
وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٣
وَاِذْ
اٰتَیْنَا
مُوْسَی
الْكِتٰبَ
وَالْفُرْقَانَ
لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ
۟
স্মরণ কর, যখন আমি মূসাকে কিতাব ও ফুরকান দিয়েছিলাম, যাতে তোমরা সৎপথ অবলম্বন কর।
তাফসির
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Al-Sa'di
2:50 2:53 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к перечислению милостей, оказанных сынам Исраила. О сыны Исраила! Аллах избавил вас от Фараона, его приближенных и воинов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаясь приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Одних из вас ожидала смерть, а других - унижение и принуждение к непосильному труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам милость, а затем порабощали. Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на ваших глазах, дабы вы могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великим благом, которое обязывает вас благодарить Аллаха и выполнять Его веления.