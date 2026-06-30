প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
৫
২:৫
اولايك على هدى من ربهم واولايك هم المفلحون ٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًۭى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥
اُولٰٓىِٕكَ
عَلٰی
هُدًی
مِّنْ
رَّبِّهِمْ ۗ
وَاُولٰٓىِٕكَ
هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ
۟
তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারাই সফলকাম।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
] ئهم كهسانهی كه تهقواو ئیمانیان كۆ كردۆتهوه وه فهرزهكان ئهنجام ئهدهن لهسهر هیدایهت و ڕێنمایی و ڕووناكین لهلایهن پهروهردگاریانهوه [
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)
] وه ئهم كهسانه سهربهرزو سهرفرازو سهركهوتوون له دونیاو دواڕۆژدا، پاشان خوای گهوره دێته سهر باسكردنی كافران.