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তাফসির: Al-Baqarah ২:৪৫
Al-Baqarah
৪৫
২:৪৫
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥
وَاسْتَعِیْنُوْا
بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا
لَكَبِیْرَةٌ
اِلَّا
عَلَی
الْخٰشِعِیْنَ
۟ۙ
তোমরা ধৈর্য্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর তা আল্লাহভীরু ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য সকলের কাছে নিশ্চিতভাবে কঠিন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥)
] وه پشت به صهبر گرتن و نوێژ كردن ببهستن لهسهر چاكه، وه بهڕاستی نوێژ زۆر گهورهو قورسه تهنها لهسهر كهسانێك نهبێ كه خاشع و ملكهچی فهرمانی خوای گهورهن.