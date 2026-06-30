প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
৪
২:৪
والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٤
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
وَالَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ
بِمَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَیْكَ
وَمَاۤ
اُنْزِلَ
مِنْ
قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ
هُمْ
یُوْقِنُوْنَ
۟ؕ
আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
] وه ئیمانیان بهو قورئانه پیرۆزه ههیه كه بۆ تۆ دابهزیوه وه بهو كتێبه ئاسمانیانهی تر كه بۆ پێغهمبهرانی پێش تۆ دابهزیوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)
] وه یهقینیشیان ههیه به ڕۆژی دوایی و ههموو ئهو شتانهی كه له ڕۆژی دواییدا ڕووئهدات.