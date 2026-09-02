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তাফসির: Al-Baqarah ২:৩৭
Al-Baqarah
৩৭
২:৩৭
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقّٰۤی
اٰدَمُ
مِنْ
رَّبِّهٖ
كَلِمٰتٍ
فَتَابَ
عَلَیْهِ ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
التَّوَّابُ
الرَّحِیْمُ
۟
তারপর আদাম (আ.) তার প্রতিপালকের নিকট হতে কিছু বাণী প্রাপ্ত হল, অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَتَلَقَّى آدَمُ }
أي: تلقف وتلقن, وألهمه الله
{ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ }
وهي قوله:
{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا }
الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته
{ فَتَابَ }
الله
{ عَلَيْهِ }
ورحمه
{ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ }
لمن تاب إليه وأناب.
وتوبته نوعان:
توفيقه أولا, ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
{ الرَّحِيمِ }
بعباده, ومن رحمته بهم, أن وفقهم للتوبة, وعفا عنهم وصفح.