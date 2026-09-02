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তাফসির: Al-Baqarah ২:৩২
Al-Baqarah
৩২
২:৩২
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
قَالُوْا
سُبْحٰنَكَ
لَا
عِلْمَ
لَنَاۤ
اِلَّا
مَا
عَلَّمْتَنَا ؕ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ
۟
তারা বলল, ‘আপনি পবিত্র মহান, আপনি আমাদেরকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই, নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়’।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
] وتیان: ئهی پهروهردگار پاك و مونهززههی بۆ تۆ ئێمه هیچ زانست و زانیاریهكمان نیه تهنها ئهوه نهبێ كه خۆت فێرمانت كردووه ئێمه غهیب نازانین [
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢)
] ههر تۆ زۆر زاناو كاربهجێی.