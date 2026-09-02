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তাফসির: Al-Baqarah ২:১২
Al-Baqarah
১২
২:১২
الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢
اَلَاۤ
اِنَّهُمْ
هُمُ
الْمُفْسِدُوْنَ
وَلٰكِنْ
لَّا
یَشْعُرُوْنَ
۟
মূলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢)
] بزانن ئاشوبگێڕی تهواو ئهوان خۆیانن بهڵام ههست ناكهن [
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ
] وه كاتێك كه پێیان بڵێی ئیمان بێنن وهكو چۆن خهڵكی (واته: صهحابه) ئیمانیان هێناوه.