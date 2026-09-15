Al-Sa'di তাফসীর: Al-Anbiya আয়াহ 92

После упоминания о пророках Всевышний поведал людям о том, что все упомянутые выше посланники являются достойными подражания вождями, на которых обязаны равняться остальные люди. Рабы Аллаха должны следовать их путем, исповедовать одну религию, руководствоваться едиными предписаниями и поклоняться одному Господу. И поэтому Аллах возвестил о том, что является Господом всех людей. Он сотворил человечество, воспитал его посредством своих щедрот и одарил духовным и мирским богатством. У всех людей есть Единый Господь, единый пророк и единая религия, которая зиждется на поклонении одному Аллаху, у Которого нет сотоварищей. А это значит, что все люди должны выполнять свою обязанность и поклоняться своему Господу. Сам контекст этого откровения свидетельствует о том, что поклонение Ему является следствием того, о чем говорится в начале этого аята.