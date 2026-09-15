Al-Sa'di তাফসীর: Al-Anbiya আয়াহ 33

Аллах сделал небо кровлей для земного мира и оберегает его от падения. Он оберегает небо от дьяволов, которые норовят подслушать Его веления. Но люди с пренебрежением отворачиваются от небесных знамений. Они не обращают на них внимания, и это относится ко всем небесным знамениям, среди которых можно перечислить высоту, величие, безграничные размеры, прекрасный цвет и совершенный облик небес. Наряду с этим небеса содержат в себе подвижные и неподвижные планеты, звезды, а также лучезарное солнце и светящуюся луну, которые непрестанно плывут по своим орбитам и приносят на землю день и ночь. Это также приносит людям огромную пользу. Благодаря этому сменяют друг друга холод и жара, а также различные времена года. Кроме того, люди ведут летоисчисление, дабы правильно совершать обряды поклонения и выполнять взаимные обязанности. По ночам они успокаиваются и отдыхают, а днем они рассыпаются по земле в поисках пропитания. Если благоразумный человек внимательно присмотрится к этим знамениям и поразмыслит над ними, то он перестанет сомневаться в том, что Аллах сотворил эту Вселенную на определенный срок, в течение которого люди имеют возможность удовлетворять свои желания и наслаждаться мирскими благами. Но затем этим благам суждено исчезнуть, поскольку Аллах, Который сотворил Вселенную и привел ее в движение, пожелает упокоить и разрушить ее. И тогда творения, которые несут ответственность за свои деяния, попадут в иной мир, в котором их ожидает самое совершенное воздаяние за совершенные деяния. Воистину, благоразумному человеку должно быть ясно, что мирская жизнь является всего лишь пашней для жизни будущей. Это - временное пристанище, а не конечная обитель.