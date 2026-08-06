প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-An'am ৬:৯৫
Al-An'am
৯৫
৬:৯৫
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
اِنَّ
اللّٰهَ
فَالِقُ
الْحَبِّ
وَالنَّوٰی ؕ
یُخْرِجُ
الْحَیَّ
مِنَ
الْمَیِّتِ
وَمُخْرِجُ
الْمَیِّتِ
مِنَ
الْحَیِّ ؕ
ذٰلِكُمُ
اللّٰهُ
فَاَنّٰی
تُؤْفَكُوْنَ
۟
আল্লাহই হচ্ছেন শস্য দানা ও বীজ বিদীর্ণকারী, তিনি মৃত থেকে জীবন্তকে বের করেন এবং জীবন্ত থেকে মৃতকে। এই হচ্ছেন আল্লাহ; সৎপথ থেকে তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছ?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{تواناو دەسەڵاتی خوای گەورە} [
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى
] به دڵنیایى خوای گهوره دانهوێڵهو ناوك و تۆو ئهوهى كه لهناو زهویدایه ههر ههمووی لهت دهكات، وه دارو درهختی جۆراوجۆرى لێ ئهڕوێنێ [
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
] زیندوو دهردهكات له مردوو، واته: مرۆڤـ دروست دهكات له دڵۆپه ئاوێك، یاخود باڵنده دروست دهكات له هێلكه، یاخود مرۆڤێكى موسڵمان له باوكێكى كافر دروست دهكات [
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
] به پێچهوانهیشهوه له زیندوو مردوو دهردهكات بۆ نموونه: له باڵندهیهك كه زیندووه هێلكه دهرئهكات، له مرۆڤێك كه زیندووه مهنی دهرئهكات، له موسڵمانێك كه زیندووه كافر دهرئهكات كه ئهم پێچهوانانه بهڵگهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره [
ذَلِكُمُ اللَّهُ
] ئهوهی ئهم كارو ئیشه سهرسوڕهێنهرانه دهكات تهنها خوای گهورهیه [
فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥)
] ئیتر بۆچی ئێوه له حهق لائهدهن بۆ باتڵ له كاتێكدا كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی خوای گهوره ئهبینن وه ئهزانن.