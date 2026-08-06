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তাফসির: Al-An'am ৬:৮৪
Al-An'am
৮৪
৬:৮৪
ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذالك نجزي المحسنين ٨٤
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٤
وَوَهَبْنَا
لَهٗۤ
اِسْحٰقَ
وَیَعْقُوْبَ ؕ
كُلًّا
هَدَیْنَا ۚ
وَنُوْحًا
هَدَیْنَا
مِنْ
قَبْلُ
وَمِنْ
ذُرِّیَّتِهٖ
دَاوٗدَ
وَسُلَیْمٰنَ
وَاَیُّوْبَ
وَیُوْسُفَ
وَمُوْسٰی
وَهٰرُوْنَ ؕ
وَكَذٰلِكَ
نَجْزِی
الْمُحْسِنِیْنَ
۟ۙ
আমি তাকে দান করেছিলাম ইসহাক আর ইয়াকূব; তাদের প্রত্যেককে সৎ পথ দেখিয়েছিলাম, আর এর পূর্বে নূহকে সৎ পথ দেখিয়েছিলাম আর তার বংশধর থেকে দাঊদ, সুলাইমান, আইঊব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকে (সৎ পথ দেখিয়েছিলাম), সৎ কর্মশীলদের আমি এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি।
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Al-Sa'di
После повествования о Своем возлюбленном рабе Ибрахиме Аллах сообщил о его познаниях, проповедях и терпении - прекрасных качествах, которыми Он одарил его. Аллах почтил его праведным потомством и сделал его потомком самого благородного и славного представителя всего человечества. Тем самым Он оказал ему великую милость, которой не были удостоены другие люди. Аллах одарил его сыном Исхаком и внуком Йакубом, которого прозвали Исраилом. Исраил был прародителем целого народа, который Аллах возвысил над мирами. Обоих из них Он наставил на прямой путь, одарив праведными знаниями и вдохновив на праведные дела. Еще раньше Он наставил на прямой путь Нуха. Он был удостоен особого руководства, которое выпало на долю лишь некоторых людей - твердых духом посланников, одним из которых был он. Кроме того, Аллах повел прямым путем многих его потомков. Согласно одному толкованию, местоимение в этом аяте относится к Нуху, потому что он упоминается последним. Кроме того, среди перечисленных здесь пророков упоминается Лут, который был потомком Нуха, но не был потомком Ибрахима - он был сыном его брата. Согласно другому толкованию, местоимение в этом аяте относится к Ибрахиму, потому что в этом кораническом отрывке содержится похвала в адрес этого славного пророка. И хотя Лут не был его прямым потомком, он был одним из тех, кто уверовал благодаря его проповедям, и это делает возлюбленному Аллаха Ибрахиму больше чести, чем если бы Лут был просто одним из его потомков. Аллах повел прямым путем Давуда, его сына Сулеймана, Айюба, Йусуфа (сына Йакуба), а также Мусу и Харуна (сыновей Имрана). Аллах сделал потомков Ибрахима праведными людьми, ведь он искренне поклонялся Ему и приносил пользу творениям. Так Аллах вознаграждает всех творящих добро, оставляя после них добрую память о них и их праведных потомках, причем это вознаграждение зависит от степени их праведности и добродетели.