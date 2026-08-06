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তাফসির: Al-An'am ৬:৮৩
Al-An'am
৮৩
৬:৮৩
وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم ٨٣
وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَـٰهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَـٰتٍۢ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌۭ ٨٣
وَتِلْكَ
حُجَّتُنَاۤ
اٰتَیْنٰهَاۤ
اِبْرٰهِیْمَ
عَلٰی
قَوْمِهٖ ؕ
نَرْفَعُ
دَرَجٰتٍ
مَّنْ
نَّشَآءُ ؕ
اِنَّ
رَبَّكَ
حَكِیْمٌ
عَلِیْمٌ
۟
এ হল আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে দিয়েছিলাম তার কাওমের বিপক্ষে, আমি যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় উন্নীত করি। তোমাদের প্রতিপালক নিশ্চয়ই হিকমাতওয়ালা,সর্বজ্ঞ।
তাফসির
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Al-Sa'di
Аллах одарил Ибрахима убедительными доводами, посредством которых он сокрушил воззрения своих соплеменников и одержал над ними верх. Аллах возвышает по степеням, кого пожелает, подобно тому, как Он возвысил Ибрахима в мирской жизни и жизни будущей. Знания всегда позволяют людям превзойти остальных рабов, особенно, если они не только приобретают их, но и руководствуются ими в делах и обучают им окружающих. Таких людей Аллах делает образцами для подражания, и люди наблюдают за их поступками, следуют по их стопам, руководствуются их советом и опираются на их познания, пытаясь выбраться из мрака невежества. Всевышний сказал: «Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» (58:11). Будучи Мудрым и Всеведущим Господом, Аллах одаряет знаниями и мудростью только тех, кто достоин этого. Ему лучше знать, кого следует одарять ими и кто достоин их.