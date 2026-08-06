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তাফসির: Al-An'am ৬:৮১
Al-An'am
৮১
৬:৮১
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ٨١
وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨١
وَكَیْفَ
اَخَافُ
مَاۤ
اَشْرَكْتُمْ
وَلَا
تَخَافُوْنَ
اَنَّكُمْ
اَشْرَكْتُمْ
بِاللّٰهِ
مَا
لَمْ
یُنَزِّلْ
بِهٖ
عَلَیْكُمْ
سُلْطٰنًا ؕ
فَاَیُّ
الْفَرِیْقَیْنِ
اَحَقُّ
بِالْاَمْنِ ۚ
اِنْ
كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟ۘ
তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর) অংশীদার স্থির করেছ আমি তাদেরকে কীভাবে ভয় করতে পারি, যেখানে তোমরা আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিতে ভয় কর না যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন প্রমাণই নাযিল করেননি। নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারে (এ) দু’টি দলের মধ্যে কোনটি বেশি হকদার? বল, যদি তোমাদের জানা থাকে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Когда соплеменники стали препираться с Ибрахимом, он сказал: «Неужели вы препираетесь со мной относительно Аллаха после того, как Он наставил меня на прямой путь? Какую пользу могут принести споры с людьми, которым не ясна истина? Если же Аллах наставил человека на прямой путь, и тот достиг высшей степени убежденности, то ему надлежит самому призывать людей к тому, во что он верует. Я не боюсь того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что ваши боги не способны навредить мне и лишить меня добра. Со мной произойдет только то, что будет угодно моему Господу. Он объемлет знанием все сущее. Неужели вы не поразмыслите и не поймете, что Аллах - Единственный Бог, заслуживающий поклонения? Как я могу бояться ваших богов, если они беспомощны и бесполезны, если вы не боитесь поклоняться им вместо Аллаха, не имея никаких доказательств своей правоты, а лишь потакая своим желаниям? Кто из нас имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности? Скажите мне, если только вы знаете истину».