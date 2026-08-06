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তাফসির: Al-An'am ৬:৭২
Al-An'am
৭২
৬:৭২
وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون ٧٢
وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٧٢
وَاَنْ
اَقِیْمُوا
الصَّلٰوةَ
وَاتَّقُوْهُ ؕ
وَهُوَ
الَّذِیْۤ
اِلَیْهِ
تُحْشَرُوْنَ
۟
আরও (আদিষ্ট হয়েছি) নামায কায়িম করতে আর তাঁকে ভয় করতে আর তিনি হলেন (সেই সত্ত্বা) যাঁর কাছে তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Людям велено совершать намаз, выполняя его условия, а также обязательные и дополнительные предписания, и исповедовать богобоязненность, выполняя Божьи повеления и не нарушая Его запретов, поскольку в День воскресения они будут собраны к Нему и получат воздаяние за свои добрые и злые поступки.