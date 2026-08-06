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তাফসির: Al-An'am ৬:৭০
Al-An'am
৭০
৬:৭০
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وان تعدل كل عدل لا يوخذ منها اولايك الذين ابسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون ٧٠
وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًۭا وَلَهْوًۭا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍۢ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ شَرَابٌۭ مِّنْ حَمِيمٍۢ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ٧٠
وَذَرِ
الَّذِیْنَ
اتَّخَذُوْا
دِیْنَهُمْ
لَعِبًا
وَّلَهْوًا
وَّغَرَّتْهُمُ
الْحَیٰوةُ
الدُّنْیَا
وَذَكِّرْ
بِهٖۤ
اَنْ
تُبْسَلَ
نَفْسٌ
بِمَا
كَسَبَتْ ۖۗ
لَیْسَ
لَهَا
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَلِیٌّ
وَّلَا
شَفِیْعٌ ۚ
وَاِنْ
تَعْدِلْ
كُلَّ
عَدْلٍ
لَّا
یُؤْخَذْ
مِنْهَا ؕ
اُولٰٓىِٕكَ
الَّذِیْنَ
اُبْسِلُوْا
بِمَا
كَسَبُوْا ۚ
لَهُمْ
شَرَابٌ
مِّنْ
حَمِیْمٍ
وَّعَذَابٌ
اَلِیْمٌ
بِمَا
كَانُوْا
یَكْفُرُوْنَ
۟۠
যারা তাদের দ্বীনকে খেলা তামাশা বানিয়ে নিয়েছে আর পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন কর। আর তা (অর্থাৎ কুরআন) দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দাও যাতে কেউ স্বীয় কৃতকর্মের কারণে ধ্বংস না হয়, আল্লাহ ছাড়া তার কোন অভিভাবক নেই এবং কোন সুপারিশকারী নেই, (মুক্তির) বিনিময়ে সব কিছু দিতে চাইলেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না, ওরাই তারা যারা তাদের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস হবে, তাদের জন্য আছে ফুটন্ত গরম পানীয় আর মহা শাস্তি, যেহেতু তারা কুফরীতে লিপ্ত ছিল।
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Al-Sa'di
От рабов требуется, чтобы они искренне служили Аллаху, поклонялись Ему одному, не приобщали к Нему сотоварищей и всеми силами стремились снискать Его благоволение и любовь. Для этого они должны всем сердцем обратиться к Аллаху и устремиться к Нему. Они должны усердно трудиться и совершать полезные поступки, а не забавляться. Они должны совершать благодеяния искренне ради Него, а не ради показухи и тщеславия. Только такая религия является настоящей и вообще заслуживает называться религией. Если же человек полагает, что он поступает правильно, и считает себя набожным и богобоязненным, но вместе с тем превращает свою религию в развлечение и потеху, если его сердце лишено любви к Аллаху и стремления познать Его, если он посвящает себя тому, что причиняет ему вред, и радуется своим порочным воззрениям, если его усилия являются всего лишь забавой, - а так можно назвать любые усилия и деяния, совершенные не ради Аллаха, - то такого человека надлежит избегать и остерегаться. Всевышний повелел сторониться таких людей и не обольщаться ими, задумываться над их положением, остерегаться их деяний и не отказываться ради них от того, что может приблизить человека к Нему. Он также повелел увещевать рабов посредством Священного Корана, призывать их к тому, что может принести им пользу, разъяснять им такие поступки, подчеркивать их прелесть и связанные с ними прекрасные качества, а также удерживать их от всего, что может навредить им, разъяснять им дурные поступки и связанные с ними порочные качества, которые обязывают каждого человека избегать их. Все это делается для того, чтобы поступки раба не обрекли его на погибель. Если он совершает грехи и дерзко выступает против Ведающего сокровенное Аллаха, подвергая себя серьезной опасности, то его надлежит увещевать и предостерегать, дабы он унялся и воздержался от ослушания. Когда же грехи окутают его со всех сторон, никто из творений уже не принесет ему пользу. Ни родственники, ни друзья не станут покровительствовать ему вместо Аллаха и не заступятся за него перед Ним. И даже если он попытается откупиться от наказания золотом величиной с землю, это все равно не принесет ему пользы, поскольку выкуп от него не будет принят. Люди, обладающие такими качествами, обрекают себя на погибель и лишаются надежды на всякое благо, и причина тому - их деяния и приобретения. Их уделом будет кипящая, разогретая до предела вода. Она будет обжигать их лица и разрывать их кишки - их подвергнут мучительному наказанию за то, что они были неверующими.