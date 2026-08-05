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তাফসির: Al-An'am ৬:৭
Al-An'am
৭
৬:৭
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هاذا الا سحر مبين ٧
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبًۭا فِى قِرْطَاسٍۢ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧
وَلَوْ
نَزَّلْنَا
عَلَیْكَ
كِتٰبًا
فِیْ
قِرْطَاسٍ
فَلَمَسُوْهُ
بِاَیْدِیْهِمْ
لَقَالَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْۤا
اِنْ
هٰذَاۤ
اِلَّا
سِحْرٌ
مُّبِیْنٌ
۟
আমি যদি তোমার উপর কাগজে লেখা কিতাব নাযিল করতাম আর তা তারা তাদের হাতে স্পর্শ করত, তাহলে অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলত এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু না।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Аллах сообщил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, о неколебимом упрямстве неверующих и разъяснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недостатками или непостижимы для них. Причина их неверия заключается в их беззаконии и несправедливости, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы Аллах ниспослал Небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхождении которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и нарекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что может быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума?!!