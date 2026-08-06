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তাফসির: Al-An'am ৬:৬৭
Al-An'am
৬৭
৬:৬৭
لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِّكُلِّ نَبَإٍۢ مُّسْتَقَرٌّۭ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٦٧
لِكُلِّ
نَبَاٍ
مُّسْتَقَرٌّ ؗ
وَّسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ
۟
প্রত্যেক (ভবিষ্যৎ) বাণীর (সত্যরূপে প্রকাশিত হওয়ার) জন্য একটা সময় নির্ধারিত করা আছে আর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।
তাফসির
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العربية
Al-Sa'di
О Мухаммад! Твой народ счел Коран ложью, хотя это - истина, в которой нельзя усомниться. Но ты - не поручитель за них, поскольку в твои обязанности не входит запоминать их злодеяния и наказывать их за преступления. Тебе надлежит только увещевать людей и доносить до них истину, и каждое пророчество сбудется точно в установленный срок - не раньше и не позже. Вот почему очень скоро они убедятся в наказании, которое им было обещано.