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তাফসির: Al-An'am ৬:৫৮
Al-An'am
৫৮
৬:৫৮
قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين ٥٨
قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّـٰلِمِينَ ٥٨
قُلْ
لَّوْ
اَنَّ
عِنْدِیْ
مَا
تَسْتَعْجِلُوْنَ
بِهٖ
لَقُضِیَ
الْاَمْرُ
بَیْنِیْ
وَبَیْنَكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ
اَعْلَمُ
بِالظّٰلِمِیْنَ
۟
বল, তোমরা যা তাড়াতাড়ি চাচ্ছ তা যদি আমার কাছে থাকত তাহলে আমার আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যাপার তার ফায়সালা হয়ে যেত, অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ খুবভাবেই অবহিত।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
О Пророк! Скажи тем, кто из-за своего невежества, упрямства и беззакония торопит наказание: «Если бы я распоряжался наказанием, которое вы торопите, то наслал бы его на вас, но это не принесло бы вам никакого добра. Однако власть принадлежит Выдержанному и Терпеливому Господу, Который предоставляет отсрочку даже ослушникам, совершающим дерзкие преступления, ниспосылает им пропитание и одаряет их зримыми и незримыми благами. Ему доподлинно известно о беззаконниках и их поступках, и Он предоставляет им отсрочку, но не предает их злодеяния забвению».