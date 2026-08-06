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তাফসির: Al-An'am ৬:৫১
Al-An'am
৫১
৬:৫১
وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ٥١
وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّۭ وَلَا شَفِيعٌۭ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٥١
وَاَنْذِرْ
بِهِ
الَّذِیْنَ
یَخَافُوْنَ
اَنْ
یُّحْشَرُوْۤا
اِلٰی
رَبِّهِمْ
لَیْسَ
لَهُمْ
مِّنْ
دُوْنِهٖ
وَلِیٌّ
وَّلَا
شَفِیْعٌ
لَّعَلَّهُمْ
یَتَّقُوْنَ
۟
তুমি তা দিয়ে (অর্থাৎ কুরআন দিয়ে) তাদেরকে সতর্ক কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের দিকে একত্রিত করা হবে, যিনি ছাড়া তাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই এবং সুপারিশকারী নেই- যাতে তারা সংযত হয়ে চলে।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بهو قورئانه پیرۆزه ئینزاری ئهو كهسانه بكه كه ئهترسێن لهوهی كه له ڕۆژی قیامهتدا خوای گهوره حهشریان بكات و زیندوویان بكاتهوهو لێپرسینهوهیان لهگهڵدا بكات [
لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
] كه لهو ڕۆژهدا هیچ دۆست و خۆشهویستێكیان نیه كه دۆستایهتی و خۆشهویستییان بكات، وه هیچ پشتیوانێكیان نیه كه پشتیوانیان بێت، وه سهرخهرو تكاكارێكیان لای خوای گهوره نیه تكایان بۆ بكات [
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (٥١)
] بهڵكو بهم ئاگاداركردنهوهو ترساندنه تهقوای خوای گهوره بكهن وه بۆ لای خوای گهوره بگهڕێنهوه.