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তাফসির: Al-An'am ৬:৪৯
Al-An'am
৪৯
৬:৪৯
والذين كذبوا باياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون ٤٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٤٩
وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
یَمَسُّهُمُ
الْعَذَابُ
بِمَا
كَانُوْا
یَفْسُقُوْنَ
۟
আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যে মনে করে, শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে, কেননা তারা নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что сутью всех пророческих посланий были благая весть и предостережение. Всем посланникам было разъяснено, кому следует сообщать благую весть, чем их следует радовать, и какие деяния рабы должны совершать для того, чтобы заслужить ее. Им также было разъяснено, кого следует предостерегать, от чего их следует предостерегать и какие деяния совершают рабы, которые удостаиваются грозного предостережения. Однако не все люди отвечали на призыв посланников, и поэтому они разделились на две группы. Одни из них уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и Судный день и исправили свои воззрения, деяния и намерения. Такие люди не будут опасаться того, что ожидает их впереди, и печалиться от того, что они совершили прежде. Другие же сочли ложью знамения Аллаха и обрекли себя на наказание, которое им придется вкусить за то, что они уклонились от повиновения Ему.