প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-An'am ৬:৪৮
Al-An'am
৪৮
৬:৪৮
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٤٨
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٤٨
وَمَا
نُرْسِلُ
الْمُرْسَلِیْنَ
اِلَّا
مُبَشِّرِیْنَ
وَمُنْذِرِیْنَ ۚ
فَمَنْ
اٰمَنَ
وَاَصْلَحَ
فَلَا
خَوْفٌ
عَلَیْهِمْ
وَلَا
هُمْ
یَحْزَنُوْنَ
۟
আমি তো রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি, অতঃপর (রসূলের আনুগত্য করে) যারা ঈমান আনে ও নিজেকে সংশোধন করে তাদের নেই কোন ভয়, নেই তাদের কোন দুঃখ।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
] وه ئێمه پێغهمبهران نانێرین ئیلا مژدهدهرن بهو كهسانهی كه ئیمانیان پێ دێنن وه شوێنیان دهكهون به بهههشت [
وَمُنْذِرِينَ
] وه ترسێنهرن بۆ ئهو كهسانهی كه سهرپێچیان ئهكهن به سزای ڕۆژی قیامهت [
فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ
] جا ههر كهسێك ئیمان بێنێ بهوهی كه پێغهمبهران هێناویانه وه چاكه بكات و شوێنیان بكهوێت [
فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
] ئهمانه له ڕۆژی قیامهت هیچ ترسێكیان لهسهر نیه بۆ داهاتوویان [
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٤٨)
] وه هیچ خهفهتێكیش ناخۆن له ڕابردوو لهوهی كه له دونیا لهدهستیان چووهو بهجێیان هێشتوه لهبهر ئهوهی خوای گهوره لهبهههشتدا باشتریان پێ ئهبهخشێ.