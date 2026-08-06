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তাফসির: Al-An'am ৬:৪৫
Al-An'am
৪৫
৬:৪৫
فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ٤٥
فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ۚ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٥
فَقُطِعَ
دَابِرُ
الْقَوْمِ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا ؕ
وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ
رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ
۟
অতঃপর যারা যুলম করেছিল তাদের শিকড় কেটে দেয়া হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।
তাফসির
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কিরাত
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العربية
Al-Sa'di
Беззаконники были подвергнуты беспощадному наказанию, которое прервало их жизненный путь. Хвала же Аллаху, Господу миров, Который в соответствии со Своим предопределением губит неверующих и тем самым разъясняет Свои знамения. Он оказывает милость Своим приближенным, унижает Своих врагов и подтверждает правдивость всего, что проповедовали посланники.