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তাফসির: Al-An'am ৬:৩৯
Al-An'am
৩৯
৬:৩৯
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩
وَالَّذِیْنَ
كَذَّبُوْا
بِاٰیٰتِنَا
صُمٌّ
وَّبُكْمٌ
فِی
الظُّلُمٰتِ ؕ
مَنْ
یَّشَاِ
اللّٰهُ
یُضْلِلْهُ ؕ
وَمَنْ
یَّشَاْ
یَجْعَلْهُ
عَلٰی
صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ
۟
যারা আমার আয়াতকে মিথ্যে জানে তারা বধির ও মুক। তারা আছে গভীর অন্ধকারে, আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করে দেন, আর যাকে চান সঠিক পথে স্থাপন করেন।
তাফসির
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Al-Sa'di
Аллах разъяснил положение неверующих, которые считают ложью Его знамения и отвергают Его посланников. Они сами закрыли перед собой дверь, ведущую на прямой путь, и распахнули перед собой врата, ведущие к погибели. Они глухи к истине и немы, когда возникает необходимость произнести истину, поскольку все их речи лживы и бесполезны. Они погружены во мрак невежества, неверия, несправедливости, упрямства и ослушания, потому что Сам Аллах пожелал ввести их в заблуждение. Он один решает, кого наставить на прямой путь, а кого ввести в заблуждение. При этом Он всегда руководствуется милосердием и мудростью.