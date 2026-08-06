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তাফসির: Al-An'am ৬:৩৬
Al-An'am
৩৬
৬:৩৬
۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ٣٦
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣٦
اِنَّمَا
یَسْتَجِیْبُ
الَّذِیْنَ
یَسْمَعُوْنَ ؔؕ
وَالْمَوْتٰی
یَبْعَثُهُمُ
اللّٰهُ
ثُمَّ
اِلَیْهِ
یُرْجَعُوْنَ
۟
যারা শোনে শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতকে আল্লাহ আবার জীবিত করবেন; অতঃপর তাঁর দিকেই তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।
তাফসির
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ
] تهنها ئهو كهسانه وهڵامت ئهدهنهوه كه ببیستن بهڵام بیستنێك كه سوودی بۆیان ههبێ [
وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
] وه مردووهكان خوای گهوره خۆی زیندوویان ئهكاتهوه، واته: ئهم كافرانه وهك مردوو وان چۆن مردوو هیچ نابیستێ وه له هیچ تێناگات ئهوانیش هیچ نابیستن و له هیچ تێناگهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه مردوو قسهى زیندوو نابیستێت) [
ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (٣٦)
] بهڵام پاشان له ڕۆژی قیامهت بۆ لای خوای گهوره ئهگهڕێنهوه.