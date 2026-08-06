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তাফসির: Al-An'am ৬:৩৫
Al-An'am
৩৫
৬:৩৫
وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتاتيهم باية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ٣٥
وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًۭا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًۭا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍۢ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٥
وَاِنْ
كَانَ
كَبُرَ
عَلَیْكَ
اِعْرَاضُهُمْ
فَاِنِ
اسْتَطَعْتَ
اَنْ
تَبْتَغِیَ
نَفَقًا
فِی
الْاَرْضِ
اَوْ
سُلَّمًا
فِی
السَّمَآءِ
فَتَاْتِیَهُمْ
بِاٰیَةٍ ؕ
وَلَوْ
شَآءَ
اللّٰهُ
لَجَمَعَهُمْ
عَلَی
الْهُدٰی
فَلَا
تَكُوْنَنَّ
مِنَ
الْجٰهِلِیْنَ
۟
তাদের উপেক্ষা যদি তোমার কাছে কঠিন বলে মনে হয় তাহলে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গের কিংবা আকাশে আরোহণের জন্য সিঁড়ির সন্ধান কর অত:পর তাদের কাছে (নতুন) নিদর্শন হাজির কর। আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের সকলকে সৎপথে একত্র করতেন। কাজেই তুমি মূর্খদের মত হয়ো না।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Ты стремишься наставить их на прямой путь и желаешь обратить их в правую веру, но если их отвращение к религии продолжает тяготить тебя, то сделай все возможное для того, чтобы наставить на прямой путь тех, кого Аллах не желает вести прямым путем. Если ты сможешь отыскать проход в земле или взобраться по лестнице на небо, чтобы принести им знамение, то сделай это, но ведь это все равно не принесет им пользы. Не питай надежды наставить на верный путь упорствующих безбожников. Если бы Аллах пожелал, то привел бы их на прямую стезю, однако божественная мудрость требовала, чтобы они остались заблудшими. Тебе же не подобает быть в числе невежд, которые не понимают сути этого и не расставляют вещи по местам.