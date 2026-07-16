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Al-An'am
১৫
৬:১৫
قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٥
قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥
قُلْ
اِنِّیْۤ
اَخَافُ
اِنْ
عَصَیْتُ
رَبِّیْ
عَذَابَ
یَوْمٍ
عَظِیْمٍ
۟
বল, যদি আমি আমার রবের অবাধ্য হই, তবে আমি বড় (ভয়াবহ) দিনের শাস্তির ভয় করি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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কিরাত
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Al-Sa'di
6:14 6:15 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
О Мухаммад! Скажи многобожникам: «Неужели я сделаю своими помощниками и покровителями беспомощные творения?!! Я не считаю своим покровителем никого, кроме Всевышнего Аллаха, потому что Он один сотворил небеса и землю. Он сотворил их и управляет ими. Он одаряет пропитанием творения, хотя Сам не испытывает в них никакой нужды. Разве подобает мне надеяться на покровительство кого-либо, кроме Творца и Кормильца, Который богат и заслуживает всякой похвалы?!! Мне велено быть первым мусульманином, исповедующим единобожие и покорившимся Аллаху, ибо мне полагается повиноваться повелениям моего Господа усерднее, чем всем остальным людям. Мне запрещено быть с теми, кто приобщает сотоварищей к Нему, разделять их воззрения и сидеть рядом с ними на собраниях. Эти предписания - самые важные для меня».