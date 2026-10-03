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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-An'am আয়াহ 131
Al-An'am
১৩১
৬:১৩১
ذالك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ١٣١
ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍۢ وَأَهْلُهَا غَـٰفِلُونَ ١٣١
ذٰلِكَ
اَنْ
لَّمْ
یَكُنْ
رَّبُّكَ
مُهْلِكَ
الْقُرٰی
بِظُلْمٍ
وَّاَهْلُهَا
غٰفِلُوْنَ
۟
এটা এজন্য যে আল্লাহ কোন জনপদকে ধ্বংস করেন না অন্যায়ভাবে এবং (সত্যপথ কোনটি আর ভুলপথ কোনটি সে সম্পর্কে) যখন তারা থাকে অনবহিত।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷